Cosa giocherete questo weekend? F1 23 o Layers of Fear?

Ora che sono finiti gli show estivi di giugno è tempo di prepararci a un fine settimana all'insegna del divertimento, a patto di avere del tempo libero. E dunque vi poniamo la nostra domanda di rito del sabato mattina: cosa giocherete questo weekend? Vi dedicherete alle novità uscite negli ultimi giorni, come F1 23 e Layers of Fear?

Solitamente il periodo estivo è un po' povero in termini di nuove uscite, ma il 2023 è talmente fitto di uscite sfiziose che anche in questi mesi roventi stanno arrivando sul mercato giochi di grande spessore. Ad esempio, nell'ultimo mese sono approdati nei negozi titoli mastodontici, sia come qualità che come longevità, del calibro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo 4 e Street Fighter 6, che probabilmente stanno ancora tenendo impegnati molti di voi.

Anche questa settimana ci sono da segnalare almeno un paio di uscite interessanti, con F1 23 in pole position. La nuova iterazione del racing game con licenza FIA prodotto da Codemasters ed Electronic Arts vanta una serie di modifiche intelligenti al modello di guida, una campagna Breaking Point appassionante e il nuovo hub F1 World che risulta ben strutturato e promettente per supportare molti contenuti, come potrete leggere nella nostra recensione.

Cambiando completamente genere, Layers of Fear è una raccolta che include i rifacimenti in Unreal Engine 5 dei primi due giochi horror della serie di Bloober Team e annessi DLC, aggiungendo storie inedite. Il risultato, come spiegato nella recensione che trovate sulle nostre pagine, è un'esperienza in cui la parte narrativa è preponderante sul resto, risultando avvincente fino ai titoli di coda, a discapito del fattore paura e tensione che inevitabilmente vengono meno.

E dunque con quale gioco passerete il weekend? Giocherete a una delle ultime uscite o siete ancora completamente assorbiti da Diablo 4 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?