Nintendo Direct: un nuovo evento potrebbe arrivare a luglio, per Grubb

Come sappiamo, durante questo periodo di (non) E3, varie compagnie proporranno le proprie conferenze o metteranno in mostra i propri prodotti tramite show come il Summer Game Fest. Nintendo, invece, non ha programmato nulla per queste giornate. Secondo Grubb, noto giornalista e insider, potrebbe però essere in arrivo un qualche tipi di Nintendo Direct a luglio.

Precisamente, Grubb parlando all'interno del podcast Giant Bombcast ha spiegato di aver sentito delle voci per un Nintendo Direct il prossimo mese, ma di non essere certo del tipo di show che Nintendo avrebbe intenzione di proporre. Potrebbe trattarsi anche "solo" di un Direct Mini o di qualcosa dedicato alle terze parti.

"Dirò che ho sentito dire che ci sarà qualcosa a luglio, il mese prossimo, sia che si tratti di un Direct vero e proprio, sia che si tratti di un Direct partner, o di un Direct per le terze parti... in qualsiasi modo vogliano inquadrarlo. Un Direct Mini! Non ne ho idea. Ma sembra che... non aspettatevi nulla del genere, almeno fino al mese prossimo. Sempre che ciò avvenga. Come ho detto, sono voci, sembra abbastanza probabile che qualcosa possa accadere il mese prossimo con Nintendo. Anche se un Direct di luglio sarebbe strano", ha detto Grubb al Giant Bombcast.

Pikmin 4 arriverà a luglio

Grubb stesso quindi non è pienamente convinto della cosa. È possibile che Nintendo stia ancora finalizzando l'evento oppure che le voci non siano corrette. Ricordiamo anche che a luglio arriverà Pikmin 4: forse Nintendo potrebbe proporre una sorta di piccolo Direct quasi completamente dedicato a questa esclusiva per pubblicizzarla prima della pubblicazione?

Per ora sono solo speculazioni. Conviene concentrarci su quanto ci attende di certo, ovvero gli eventi della Summer Game Fest.