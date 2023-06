Disney Dreamlight Valley: l'update The Remembering introduce tante novità, vediamone il trailer

Disney Dreamlight Valley si amplia con il quinto aggiornamento principale, noto come The Remembering, che aggiunge la Fata Madrina di Cenerentola, un nuovo percorso di ricompensa Star Path e molto altro. L'aggiornamento The Remembering di Disney Dreamlight Valley sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch a partire dal 7 giugno. La versione per macOS è stata leggermente ritardata per risolvere un "problema minore". Poco sotto potete vedere il trailer ufficiale.

La grande novità di The Remembering è che la misteriosa casa della zucca delle Terre Dimenticate, che è rimasta vuota fin dal lancio, avrà finalmente un occupante: la nuova inquilina sarà ovviamente la Fata Madrina di Cenerentola, che porterà con sé nuove missioni. Il suo arrivo sembra segnare la conclusione del primo grande arco narrativo di Disney Dreamlight Valley.

Tra le altre novità dell'aggiornamento - come si legge nelle note della patch di Gameloft - ci sono gli ombrelli per i giorni di pioggia, gli achievement di Steam e di Epic, una funzione ampliata di Touch of Magic (che consente ai giocatori di personalizzare i mobili insieme ai vestiti), l'opzione di aggiungere bordi alle strade, nuovi oggetti a tema zucca nel negozio di Zio Paperone e la possibilità di posizionare più case dei giocatori nella mappa. Inoltre nel negozio premium (che ora si aggiornerà ogni mercoledì) Gameloft sta introducendo le skin degli strumenti.

Per quanto riguarda i miglioramenti alla "qualità della vita", ce ne sono alcuni: per cominciare, tutti gli oggetti acquistati in precedenza nel negozio di Zio Paperone saranno contrassegnati da un punto rosso (il che significa che finalmente non dovrete più rovistare continuamente nel vostro inventario), poi c'è la possibilità di salvare, esporre e cambiare istantaneamente in combinazioni di abiti specifiche utilizzando la nuova funzione manichino. Su PC, PS5 e Xbox Series X|S è disponibile ora un'opzione nel menu per espandere il numero di oggetti posizionabili a 1.200 oggetti unici e 6.000 oggetti totali (compresi i duplicati).

Infine c'è un nuovo percorso premium Star Path con una nuova serie di sfide e relative ricompense, questa volta tutte a tema con i film della Pixar, tra cui Inside Out, Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory e Turning Red.