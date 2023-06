Spider-Man Across The Spider-Verse aveva una scena dopo i crediti ma è stata eliminata: ecco qual è

Spider-Man: Across the Spider-Verse aveva in programma una scena post-credits che però è stata tagliata. Ovviamente per poter dire di più a riguardo è obbligatoriamente necessario fare dei riferimenti precisi alla trama del film. Se non volete alcun tipo di spoiler o anticipazione, non proseguite nella lettura oltre l'immagine presente qui sotto.

Gwen e Miles in Spider-Man: Across the Spider-Verse

Secondo i produttori Phil Lord e Chris Miller, la scena post-credits sarebbe stata il seguito di una scena mai completata del film che vedeva il cattivo principale del film, La Macchia, frequentare un bar dei cattivi di Spider-Man senza riuscire a prendere da bere. "E poi alla fine ruba il drink per sé, lo versa e tutto fuoriesce dai suoi buchi", ha dichiarato Lord a IndieWire. "È il cattivo più stupido di tutti."

L'idea per la scena post-credits, quindi, era mostrare La Macchia che torna al bar dei cattivi e abbatte tutti i cattivi che si sono presi gioco di lui in precedenza. "È stata una delle cose che ho preferito, vedere questo ragazzo che viene preso in giro e poi torna e, con un semplice sussurro, demolisce tutte le persone che gli si avvicinano", ha dichiarato Alan Hawkins, responsabile dell'animazione dei personaggi. "Ma bisogna avere entrambe le sequenze perché funzionino".

Non si tratta di un'aggiunta particolarmente importante, va detto, quindi non è una grande perdita dal punto di vista puramente narrativo. Spider-Man: Across the Spider-Verse è infatti un fantastico film così com'è: se non ne siete convinti, leggete la nostra recensione.