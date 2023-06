Street Fighter 6 ottiene il Voto Perfetto su Famitsu, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

I voti della settimana di Famitsu sono disponibili, ma in questo inizio di giugno 2023 vi è solo un nome sulla lista: Street Fighter 6. Il picchiaduro di Capcom ha ottenuto il Voto Perfetto sulla testata giapponese, mettendosi così a fianco di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Precisamente, Street Fighter 6 ha ottenuto una votazione di 10/10/10/10 [40]. Ricordiamo che Famitsu propone quattro recensioni con quattro voti di quattro persone diverse e poi somma i voti in quarantesimi. Ottenere un 40 non è affatto semplice, ma in questo 2023 è il secondo gioco che ci riesce dopo il già citato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a riprova dell'ottima annata in cui ci troviamo.

In totale Famitsu ha assegnato ventinove 40/40 nelle proprie recensioni sin da quando esiste, contando anche Street Fighter 6. Si tratta inoltre del primo capitolo della saga a ottenere il Voto Perfetto. Andando indietro, tra gli ultimi 40/40 troviamo Ghost of Tsushima per PS4 (2020), Death Stranding per PS4 (2019), Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age per PS4 e 3DS (2017) e The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Switch e Wii U (2017).

Si tratta di un ottimo risultato per Capcom, che sta producendo sempre più giochi di altissima qualità. Certo, il successo di Street Fighter 6 non arriva senza qualche critica, principalmente rivolta al suo pass di espansione. È in corso un review bombing per il Year 1 Ultimate Pass ma Capcom ha già risposto.