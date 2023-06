Street Fighter 6 ha venduto oltre 1 milione di unità: Capcom indica i dati dell'intera saga

Capcom ha confermato ufficialmente che Street Fighter 6 ha venduto più di un 1 milione di unità. In precedenza aveva confermato "1 milione di giocatori": si tratta di un dato simile, ma tecnicamente non era una conferma per le vendite. Inoltre, la compagnia di Osaka ha confermato anche che la saga si trova oltre i 50 milioni di unità.

L'annuncio è stato condiviso tramite il sito internet ufficiale di Capcom ed è poi rimbalzato sui social, ad esempio su Twitter.

Capcom descrive il gioco come segue: "Street Fighter 6 rappresenta la prossima evoluzione della serie e una nuova generazione di giochi di combattimento, lanciata sette anni dopo il precedente titolo della serie. Oltre a offrire l'apice dell'esperienza dei giochi di combattimento, il titolo include nuove funzionalità come la modalità World Tour, in cui i giocatori creano un avatar e viaggiano attraverso l'universo di Street Fighter, e Battle Hub, in cui i giocatori possono interagire tra loro. Inoltre, il gioco offre diverse opzioni di input per il controller, adatte sia ai principianti che ai giocatori esperti, e ha migliorato le impostazioni di accessibilità audio per integrare le esperienze di gioco senza l'uso di informazioni visive. Grazie all'offerta di funzioni per una gamma diversificata di giocatori, il titolo ha riscosso un ampio consenso, portando le vendite a 1 milione di unità in tutto il mondo."

Nella stessa pagina, Capcom conferma anche il proprio impegno per l'eSport, con il Capcom Pro Tour 2023 che promette due milioni di dollari di montepremi di cui la metà andrà al campione: sarà il più grande montepremi di sempre per la società giapponese.

Street Fighter 6 è un successo e ha ottenuto anche un Voto Perfetto su Famitsu: è una risultato notevole.