Metroid Prime 4: aperta la pagina del gioco sul Nintendo Store, novità a breve?

Poche ore fa è stata aperta la pagina dedicata a Metroid Prime 4 sul sito ufficiale del Nintendo Store, il che potrebbe suggerire l'arrivo di novità in tempi brevi della prossima avventura di Samus Aran.

Questo dettaglio è stato notato poche ore fa dagli utenti del forum Famiboards, che hanno scovato per l'appunto la pagina dedicata di Metroid Prime 4 nella versione inglese del Nintendo Store. Dopo un rapido controllo, abbiamo trovato anche quella in italiano, che volendo potrete raggiungere a questo indirizzo.

Non che la lingua faccia molta differenza, visto che la pagina non riporta nessuna informazione degna di nota e conferma solamente che "Metroid Prime 4 è attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch". In compenso è possibile inserire il proprio indirizzo email per ricevere tutte le novità sul gioco direttamente nella propria casella di posta.

Di per sé dunque non parliamo di un indizio schiacciante del fatto che a breve arriveranno novità sull'attesa esclusiva per Nintendo Switch. Tuttavia ricordiamo che di recente Nintendo ha riconfermato l'uscita di Metroid Prime entro la fine dell'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2024, quindi i tempi potrebbero essere effettivamente maturi per svelare nuovi dettagli sul gioco.

Ma quando? Già il prossimo mese, perlomeno dando credito all'ultima soffiata del giornalista e insider Jeff Grubb, che ieri ha parlato di un possibile Nintendo Direct durante il mese di luglio 2023. Una soffiata tutto sommato plausibile se pensiamo che l'ultimo appuntamento di spessore è stato a febbraio e che la grande N non prenderà parte agli eventi estivi in programma nei prossimi giorni, come il Summer Game Fest 2023. Staremo a vedere.