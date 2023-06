Summer Games Done Quick 2023 ha raccolto $2.2 milioni: ecco una delle migliori speedrun mostrate

Il Summer Games Done Quick 2023 si è concluso e ha annunciato di aver raccolto 2.2 milioni di dollari per beneficenza in favore a Medici Senza Frontiere. Come sempre, l'evento è andato in onda su Twitch ma è possibile recuperare i singoli stream tramite il canale YouTube.

L'evento estivo di speedrunning si è tenuto dal vivo all'Hilton Minneapolis dal 28 maggio al 4 giugno, con speedrun programmate back-to-back per tutta la durata dell'evento. Dal primo evento Games Done Quick del 2010, l'organizzazione ha raccolto oltre 46,2 milioni di dollari a favore di enti di beneficenza come Medici Senza Frontiere, Prevent Cancer Foundation, Organization for Autism Research, CARE e Malala Fund.

Una delle speedrun più importanti della settimana è stata quella di Bubzia in The Legend of Zelda: Breath of the Wild con gli occhi bendati, che è stata completata più velocemente del previsto in un totale di un'ora e 33 minuti. La sfida ha messo in mostra le fantastiche abilità tecniche del giocatore, abbinate a un'analisi approfondita da parte di un "commentatore tecnico". Questa speedrun di The Legend of Zelda: Breath of the Wild era stata programmata come evento bonus, il che significa che si sarebbe svolta solo se i fan avessero raggiunto una certa soglia di donazioni, in questo caso 2 milioni di dollari. Potete vederla qui sotto.

Il prossimo evento di Games Done Quick è lo showcase Flame Fatales, riservato alle donne, che si terrà ad agosto.