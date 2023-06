I videogiochi guardano spesso al passato. Del resto è impossibile non farlo quando hai più di cinquant'anni sulle spalle. Da recuperare o riscoprire c'è molto, quindi molti sviluppatori tentano la strada del recupero di qualche titolo di culto per provare a proporre qualcosa di nuovo in un mercato pieno di capolavori stantii, per così dire, come fatto dallo studio di sviluppo Monte Gallo, che ha guardato agli anni '90 per la sua prima opera.

Controllare Polpo

I livelli di Forza Polpo sono molto belli

Forza Polpo viene descritto benissimo dal suo scenario. Ci troviamo in un mondo post apocalittico in cui tutto appare congelato nel tempo e dimenticato dagli esseri umani. Siamo in un Giappone rimasto fermo agli anni '90, i cui luoghi sono frammentati, letteralmente, come se fossero parti di memoria alla deriva nello spazio e nel tempo. Dopo aver giocato qualche ora non abbiamo potuto fare a meno di pensare che più che una storia, quella dello sviluppatore Monte Gallo è quasi una dichiarazione poetica, tanto il gioco è attento a riprendere alcune meccaniche di Jumping Flash! titolo di culto uscito sulla prima PlayStation, quasi a voler recuperare un gameplay rimasto congelato per decenni, riedizioni a parte. Quindi anche qui ci troviamo di fronte a uno strano miscuglio tra sparatutto in prima persona e platform, in cui nei panni di una piccola piovra robotica, il Polpo del titolo, dobbiamo trovare dei cubi nascosti in sedici livelli, per arrivare a sconfiggere il Dr. Promethus e il suo esercito di robot.

All'inizio controllare Polpo sembra abbastanza complicato, tra movimenti pesanti, la gestione del triplo salto, che per essere eseguito alla perfezione va ritmato nel giusto modo, e alcuni sistemi non proprio intuitivi, tipo quello del cambio di armi e quello dell'energia. Nel primo livello ci sono delle lavagnette che a grandi linee spiegano più o meno tutti i movimenti principali, ma alcuni concetti rimangono un po' oscuri finché non si è fatta un po' di pratica.

Fortunatamente non ci vuole molto a rendersi conto che le complicazioni iniziali sono solo apparenti e che, in realtà, il problema più che altro è che ormai non siamo più abituati a uscire da certi schemi... o anche solo alla possibilità che esista un mondo al di fuori di essi. Per mero scopo di confronto siamo andati a vedere dei video di Jumping Flash! Lo avevamo giocato molto tempo fa e affidarsi alla sola memoria non è proprio il caso dopo tanti anni. Guardandoli abbiamo effettivamente verificato le molte somiglianze con il titolo di Monte Gallo, somiglianze che in qualche modo ci hanno fatto piacere perché segno che c'è vita al di fuori della retorica dei signori del mercato.