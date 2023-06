Persona 3 Remake: Atlus aggiorna il dominio web 'P3RE', annuncio imminente?

Nelle scorse settimane si sono intensificate le voci di corridoio riguardo all'imminente annuncio di un presunto remake di Persona 3 e ora a quanto pare è arrivato un nuovo indizio, questa volta direttamente da Atlus. La casa giapponese infatti poche ore fa ha aggiornato fa il dominio web P3RE (il probabile acronimo di "Persona 3 Remake").

A condividere questa scoperta è stato il portale Persona Central, che ha notato delle modifiche alla pagina in questione fatte proprio oggi, il 7 giugno 2023, come possiamo vedere nell'immagine sottostante.

Inoltre, il portale è stato spostato dai server di Onamae a quelli di Amazon, un'operazione che è stata fatta anche per quello di "P5T" (Persona 5 T, un possibile spin-off o riedizione dell'ultimo gioco della serie) e tutti gli altri di Atlus.

Come fa notare Persona Central, solitamente lo studio presenta ufficialmente i propri giochi pochi giorni dopo aver cambiato il nameserver dei domini correlati. Ad esempio è successo lo stesso con Persona Q2, Persona 3: Dancing in Moonlight & Persona 5: Dancing in Starlight, Catherine: Full Body e Persona 5 Royal. Insomma, il reveal di Persona 3 Remake potrebbe davvero essere imminente.

Ricordiamo che ad aprile era apparso in rete un possibile video gameplay del remake di Persona 3, mentre stando alle ultime indiscrezioni il gioco verrà annunciato sul palco dell'Xbox Games Showcase 2023, che andrà in onda alle 19:00 italiane dell'11 giugno 2023, il che significa che l'annuncio potrebbe essere davvero imminente.