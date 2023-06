Twitch cambia le regole sulle pubblicità, gli streamer insorgono e la piattaforma si scusa

Twitch ha da poco aggiornato le proprie direttive per i contenuti sponsorizzati sulla piattaforma durante lo streaming. In breve, la compagnia ha voluto limitare enormemente le pubblicità in sovrimpressione che occupano più del 3% dello schermo. Gli streamer non hanno preso bene la cosa e, rapidamente, Twitch si è scusata, anche se non ha precisato in che modo le direttive cambieranno.

Zach Bussey, tramite Twitter, ha mostrato in che modo i contenuti pubblicitari sarebbero stati accettati e non accettati da Twitch. Potete vedere le immagini qui sotto per farvi un'idea.

Si tratta però di un problema per gli streamer che utilizzano gli spazi a schermo per guadagnare denaro. Considerando poi che Twitch ha dallo scorso anno cambiato la percentuale di guadagno dei content creator passando a un 50/50 (prima era 70/30 a favore dei creator), è chiaro che i Twitcher non hanno apprezzato questo ulteriore attacco ai logo guadagni.

Tra l'altro, sono subito stati trovati dei modi per aggirare le limitazioni, come mostrato nel tweet qui sotto. Invece di mostrare le pubblicità in sovrimpressione, basta inserirle fisicamente nella stanza dello streaming. Non si tratta di una soluzione attuabile da tutti, ma dimostra come le nuove regole di Twitch non siano a prova di bomba.

Tra l'altro, le conseguenze più grandi sarebbero subite da stream che si occupano di beneficenza (come il Summer Games Done Quick 2023 da poco concluso) e hanno bisogno di occupare grandi quantità dello schermo per mostrare messaggi che invoglino alla donazione. Anche show come The Game Awards fanno grande uso di banner a schermo e le nuove regole avrebbero reso complicato gestire le sponsorship in alcune situazioni.

In ogni caso, Twitch si è subito scusata per le nuove linee guida, affermando che "l'aggiornamento della politica sui contenuti pubblicitari di oggi era eccessivamente ampio". Il thread spiegava che lo scopo delle nuove linee guida era quello di "chiarire la nostra politica sugli annunci, che aveva lo scopo di proibire alle reti pubblicitarie di terze parti di vendere annunci in sovrimpressione in video e display su Twitch, il che è coerente con altri servizi". Twitch ha promesso che "riscriverà le linee guida per essere più chiare" e che aggiornerà la comunità una volta fatto. La compagnia ha ripristinato le regolamentazioni precedenti al momento in cui scriviamo questa notizia.

Dovremo attendere e vedere cosa Twitch deciderà di fare.