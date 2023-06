Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciati i primi Raid Teracristal di giugno 2023

Nuovo mese, nuovi eventi Raid Teracristal per Pokémon Scarlatto e Violetto. Game Freak ha svelato che a breve si svolgeranno quelli con protagonisti Chesnaught e le due varianti paradosso di Donphan, Grandizanne e Solcoferreo, che originariamente erano in programma per maggio.

Come segnalato da Sereebi.net, tutti e tre i Pokémon appariranno nei raid tra il 16 e il 18 giugno 2023. In precedenza si sarebbero dovuti svolgere il 19 maggio, ma erano stati cancellati e rimandati a causa di un grave bug legato alle ricompense, che ora a quanto pare è stato sistemato.

Chesnaught sarà nei raid a 7 stelle, avrà l'Emblema della Forza Assoluta e sarà caratterizzato dal Teratipo fisso Roccia. Potrete catturare un solo esemplare per gioco, ma potrete comunque affrontare all'infinito lo scontro per aiutare gli altri giocatori e mettere le mani sulle ricompense in palio.

Grandizzanne, la variante di Donphan di tipo Terra / Lotta, apparirà nei raid 5 stelle di Pokémon Violetto, mentre sarà possibile affrontare Solcoferreo, con doppio tipo Terra / Acciaio, in Pokémon Scarlatto. Entrambi i Pokémon avranno dei teratipi casuali e non c'è un limite al numero di esemplari che potrete catturare.

Per partecipare ai Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime News dal Poképortale, dal menu di pausa. Tenete presente inoltre che per giocare assieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.