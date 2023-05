Persona 6 su PS5 nel 2024, Persona 3 Remake nel 2023 anche su Xbox, per un presunto leaker

Una serie di voci di corridoio assolutamente non controllate sono state lanciate dal presunto leaker "Nate the Hate" attraverso un video su YouTube, nel quale effettua una disamina dei possibili annunci al PlayStation Showcase e parla anche di Persona 6 per PS5 e Persona 3 Remake anche su Xbox.

Prima di tutto, si tratta di informazioni da prendere assolutamente per rumor selvaggi, anche perché la fonte in questione non è mai stata più di tanto verificata come attendibile in senso assoluto, dunque non c'è da dare troppo peso alla questione, ma si tratta comunque di affermazioni verosimili che, in alcuni casi, hanno trovato supporto in altre voci di corridoio.

Secondo Nate, Persona 6 potrebbe essere previsto per il 2024: si tratterebbe di un gioco solo per console di attuale generazione e sarebbe previsto come un'esclusiva PS5 almeno temporale.

Non ci sono certezze al riguardo, ma il legame con PS5 sembra piuttosto sicuro, secondo la fonte in questione, almeno per una prima fase più o meno lunga.

Al contrario, Persona 3 Remake potrebbe essere un gioco multipiattaforma fin dall'inizio, tanto che potrebbe essere presentato all'interno dell'Xbox Showcase previsto per l'11 giugno, come era emerso anche in un altro rumor precedente. L'uscita di quest'ultimo sarebbe molto più vicina, tanto che secondo lo youtuber in questione il gioco sarebbe previsto già all'interno del 2023.