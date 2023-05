Amiibo Link - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom disponibile su Amazon, 22 maggio 2023

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Amiibo Link - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il prezzo è 19.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Di norma vi sono poche unità a disposizione, quindi se vi interessa dovreste acquistarlo letteralmente subito.

Amiibo Link - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permette di ottenere armi e materiali per l'avventura di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, inoltre dà accesso a un tessuto speciale per la paravela di Link.