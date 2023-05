Nintendo Switch: Metroid Prime 4 e Pikmin 4 nel programma dei giochi in uscita confermati

Tra i vari elementi emersi in queste ore in seguito alla pubblicazione dei documenti finanziari di Nintendo c'è anche il programma dei prossimi giochi in uscita su Nintendo Switch, che mostra Pikmin 4 e soprattutto ancora la presenza di Metroid Prime 4, che potrebbe dunque arrivare entro l'anno fiscale.

Il documento in questione va preso come orientativo per Nintendo Switch, dunque si tratta di un elenco molto parziale di giochi in arrivo, ma quelli che sono presenti dovrebbero quantomeno essere confermati per l'anno fiscale in corso, che terminerà a marzo 2024.

Nintendo: il programma dei giochi in uscita prossimamente su Nintendo Switch

Nintendo ovviamente nasconde i giochi che non sono stati ancora annunciati, in modo da evitare anticipazioni direttamente dai piani ufficiali della compagnia, dunque non possiamo pretendere che la schedule pubblicata in queste ore sia completa.

Tuttavia, a maggior ragione stupisce la presenza di Metroid Prime 4 all'interno dell'elenco, perché sembra confermare la volontà di far uscire il gioco entro marzo 2024, nel corso dell'anno fiscale in corso.

Nintendo Switch: il programma delle prossime uscite third party

Sebbene il gioco sia stato annunciato ormai 6 anni fa nel lontano E3 2017 e nel frattempo ripartito da zero con lo sviluppo affidato poi a Retro Studios.

Gli altri giochi first party sono tutti noti, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ormai in arrivo il 12 maggio e Pikmin 4 fissato per il 21 luglio 2023, ma Metroid Prime 4 compare tra questi titoli con un "TBA" come data d'uscita, ma facendo pensare che sia comunque previsto per i prossimi mesi.

Dai documenti vediamo anche la schedule dei giochi previsti per Nintendo Switch da parte di team e publisher third party sui vari mercato, ma anche questa è chiaramente una lista parziale, in attesa di ulteriori annunci che arriveranno da parte dei diretti interessati. Nelle ore scorse abbiamo visto che Nintendo Switch ha raggiunto 125,62 milioni di console vendute nel mondo e 1 miliardo di giochi venduti.