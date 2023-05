Minecraft: i Legacy Account saranno bloccati tra quattro mesi, fate la migrazione il prima possibile

Mojang ha indicato ai giocatori di Minecraft - che possiedono un "legacy account" - che non potranno più accedervi tra quattro mesi a meno che non facciano il passaggio alla versione Microsoft account del gioco. Il processo di migrazione dell'account è iniziato nel 2021.

Attualmente, i giocatori di Minecraft con una versione Java Edition possono ancora accedere al gioco, ma passati i quattro mesi non sarà più possibile farlo. Questo significa perdere completamente l'accesso al gioco, per sempre. Il passaggio alla versione Microsoft account è ovviamente gratuito.

"Dal 2021, milioni di giocatori della Java Edition sono passati dai loro vecchi account a quelli di Microsoft", afferma Mojang. "Tuttavia, il passaggio non era destinato a durare e il periodo di migrazione sta per concludersi. Gli account Mojang non migrati non potranno accedere a Minecraft.net o al Minecraft Launcher per effettuare la migrazione. Lo stiamo facendo per garantire che tutti giochino utilizzando account con una maggiore sicurezza e protezione dei giocatori".

La data di scadenza per la migrazione dell'account è precisamente il 19 settembre, alle 17:00 ora italiana. Mojang avverte inoltre che a partire dal 5 settembre, due settimane prima della scadenza del termine per la migrazione, il team di supporto dello studio non sarà più in grado di assistere i problemi legati alla migrazione. Il nostro consiglio è quindi di farlo il prima possibile, così da avere il tempo di risolvere potenziali problemi.

Minecraft oramai si sta espandendo in più direzioni. Ad esempio, Minecraft Legends ha superato i 3 milioni di giocatori.