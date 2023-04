Minecraft Legends ha superato i 3 milioni di giocatori: update 1.17.28951 disponibile

Minecraft Legends, lo spin-off strategico del gioco di Mojang, è già un successo. Gli autori hanno svelato che il videogioco ha superato i tre milioni di giocatori tra tutte le piattaforme, ovvero PC, Xbox, Switch e PlayStation. Non sappiamo l'esatto numero di copie vendute, visto che il gioco è anche su Game Pass, ma in linea di massima si tratta di un buon risultato.

Tramite il sito di Minecraft, il team ha scritto: "Sono passate meno di due settimane dalla pubblicazione di Minecraft Legends e siamo entusiasti che la nostra comunità possa finalmente giocarci: oltre 3 milioni di giocatori hanno già sperimentato la leggenda in prima persona. Grazie alla nostra comunità, abbiamo ricevuto anche molti commenti positivi. Stiamo iniziando ad affrontarli nel primo aggiornamento del gioco, che sta per arrivare su tutte le piattaforme supportate proprio in questi giorni!"

L'aggiornamento in questione è l'update 1.17.28951 che si occupa di migliorare il matchmaking, permettendo ora di giocare nello stesso team dei nostri amici: basta invitarli nella nostra lobby per assicurarsi che siano nostri alleati. Inoltre, il tempo di avvio successivo al matchmaking è stato diminuito: invece di attendere 60 secondi dopo aver trovato almeno sei giocatori, ora serviranno dieci secondi.

L'update 1.17.28951 migliora anche le prestazioni e la stabilità, oltre che i crash. Su Switch è migliorata anche la latenza dell'input. È stata migliorata anche la velocità di caricamento, sempre sulla piattaforma di Nintendo. Infine, ci sono stati dei miglioramenti alla localizzazione in arabo, ebraico e risolto un problema con il giapponese.

Mojang conclude dicendo che il feedback è sempre benvenuto. Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione.