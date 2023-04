Cosa giocherete questo weekend?

È iniziato un nuovo finesettimana e questo significa che alcuni giocatori avranno un po' più tempo di dedicarsi ai videogiochi. Tra un impegno famigliare e un po' di tempo passato all'aperto, tempo permettendo, ci sarà spazio per una sessione o due con i giochi del momento. Quindi diteci, cosa giocherete queste weekend del 29 aprile 2023?

Le opzioni di questa settimana sono molteplici. Si inizia ad esempio con l'arrivo del free to play Honkai Star Rail che, se dovesse rivelarsi profondo e interessante tanto quanto Genshin Impact, potrebbe diventare un nuovo ladro di ore di gioco per mesi e anni. Il gioco è disponibile su PC e mobile, con la versione PlayStation che non ha ancora una data precisa.

Se siete fan dei metroidvania, allora dovreste dare una possibilità ad Afterimage, un nuovo gioco di produzione cinese che propone un ampio mondo denso di segreti, platform e azione. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che si tratta di un ottimo gioco, peccato solo che la trama sia un po' caotica e anche dopo molte ore sia difficile stare dietro a tutti i dettagli della lore.

Afterimage

Supponiamo però che molti avranno deciso di sfruttare il weekend del 29 aprile per giocare a Star Wars Jedi Survivor, il nuovo capitolo delle avventure di Cal Kestis, ambientato alcuni anni dopo le vicende di Fallen Order. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Star Wars Jedi: Survivor non è solo un sequel esemplare, ma un ottimo titolo di azione e di avventura a tutto tondo. Respawn si è letteralmente superato in termini di level design, fabbricando un gameplay ibrido che attinge alla tradizione metroidvania con una spolverata di open world e un sistema di combattimento ancora più solido. Peccato che la trama impieghi diverse ore a decollare, raggiungendo il suo picco solo nelle battute finali: al netto di vari problemi grafici che il team di Asmussen ha promesso di risolvere, Survivor è lo Star Wars videoludico in cui speravamo e che un po' ci meritavamo."

Se amate l'azione ma cercate anche la cooperativa, allora potreste essere interessati all'espansione di Monster Hunter Rise - Sunbreak - che è ora arrivata anche su PlayStation e Xbox, ma è già disponibile da tempo su PC e Nintendo Switch.

Ovviamente rimane sempre a disposizione il lungo backlog così come giochi usciti nelle ultime settimane. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 29 aprile 2023?