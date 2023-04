Octopath Traveler 2: il director sta pensando a cosa migliorare con un potenziale seguito

Octopath Traveler 2 è stato pubblicato da poco tempo, ma questo non significa che gli appassionati non stiano già pensando al futuro della saga. Considerando che, secondo l'opinione di molti, questo capitolo ha migliorato nettamente il precedente, la domanda è cosa sia possibile fare per evolvere la formula. Beh, è quello a cui stanno pensando anche gli autori.

Famitsu ha intervistato Keisuke Miyauchi e gli ha domandato (traduzione dal giapponese all'inglese di Nintendo Everything): "Rispetto al precedente capitolo, questo gioco [ndr, Octopath Traveler 2] è migliorato molto, ma non possono non chiedermi: 'Se il 2 si è già evoluto così tanto, cosa potrebbero fare se realizzassero un terzo capitolo?' È un po' prematuro pensarci, però...".

Miyauchi ha quindi risposto: "Non abbiamo deciso in modo chiaro sui futuri sviluppi, ma abbiamo parlato senza impegno riguardo a cosa potrebbe evolvere in futuro."

In altre parole, per ora non ci sono conferme ufficiali, ma il director sta sicuramente pensando a cosa potrebbe fare con un Octopath Traveler 3, dimostrando che almeno in parte e a livello creativo potrebbe essere interessato a lavorare su tale progetto. Il resto del team, invece, scherza sul fatto che per il momento vuole solo riposare prima di considerare un nuovo progetto e che per ora è "a corto di idee".

Chiaramente tutto dipende anche dalle vendite del secondo capitolo e dalla volontà di Square Enix di puntare in questa direzione. Se ancora non sapete se comprare questo gioco, ecco la recensione di Octopath Traveler 2.