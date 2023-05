Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo banna da Twitch Alanah Pearce che guardava un video ufficiale

Come sappiamo, Nintendo è molto attenta a difendere le proprie IP e, in generale, ad assicurarsi che in prossimità del lancio di un nuovo gioco non vi siano leak o condivisioni di spoiler. Purtroppo alle volte Nintendo of America eccede di zelo e causa situazioni assurde, come quanto accaduto ad Alanah Pearce, che è stata bannata da Twitch su richiesta di Nintendo mentre guardare un video ufficiale su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Alanah Pearce è una content creator su YouTube e Twitch, oltre che scrittrice per Sony Santa Monica. Inoltre, è una ex giornalista di varie testate USA, compresa IGN USA. In una sua recente live di Twitch, Pearce ha deciso di guardare in diretta insieme ai propri follower una video anteprima di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, precisamente quella di SkillUp. Si tratta di una presentazione ufficiale del gioco, permessa da Nintendo (esattamente come quelle che vi abbiamo condiviso noi).

Non dovrebbe essere quindi un problema mostrare tali contenuti su Twitch, ma chiaramente si è messo in mezzo un sistema automatico che ha immediatamente inviato un DMCA contro Alanah Pearce semplicemente perché stava mostrando dei contenuti legati a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Chiaramente Nintendo sta cercando di bloccare con rapidità qualsiasi contenuto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che appare su Twitch, ben sapendo che potrebbe trattarsi di qualcuno che mostra in anticipo il gioco, tramite una copia circolata prima del lancio. Pearce precisa anche che Twitch ha confermato che è stata Nintendo stessa a inviare il DMCA, non SkillUp o altre potenziali parti coinvolte.

La situazione si è fortunatamente risolta a favore di Pearce: Twitch ha eliminato il ban. Questa situazione però dimostra come Nintendo stia cercando di assicurare ai fan un'esperienza di lancio senza spoiler. Speriamo che nessuno si imbatta per sbaglio in contenuti non ufficiali su Tears of the Kingdom. Se non volete spoiler, potete guardare il nostro articolo che vi indica alcuni plugin e vi da alcuni consigli in merito.