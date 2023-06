Harry Potter: Scopri la Magia, trailer di lancio: disponibile da oggi su iOS e Android

Harry Potter: Scopri la Magia è disponibile a partire da oggi su iOS e Android, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Warner Bros. Il gioco è gratuito sia su App Store che su Google Play.

Capace già durante il soft launch di totalizzare 50 milioni di download, Harry Potter: Scopri la Magia porta il Wizarding World sul nostro smartphone o tablet, consentendoci di visitare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e di partecipare alle sue attività, ma non solo.

Potremo infatti seguire una coinvolgente storia che si svolge fra le mura del castello, entrare nel Club dei Duellanti per cimentarci con entusiasmanti sfide fra studenti anche in PvP e sfruttare meccaniche card battler per vincere gli scontri in tempo reale con i nostri migliori incantesimi.

"Harry Potter: Scopri la Magia va oltre i tradizionali giochi di combattimento con le carte", si legge nella sinossi. "Gioca con gli amici o in singolo, dedicati alle partite PvP o all'azione cooperativa, raccogli oggetti oppure scopri le funzionalità GDR: diventa la strega o il mago che hai sempre sognato."