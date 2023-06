Assetto Corsa Competizione: DLC 2023 GT World Challenge è disponibile su console

Kunos Simulazioni e 505 Games ricordano che il DLC 2023 GT World Challenge di Assetto Corsa Competizione è disponibile da oggi su console, in formato PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Insieme al DLC in questione viene inoltre pubblicato l'aggiornamento 1.9 gratuito, che introduce la McLaren 720S GT3 Evo, ultima versione della McLaren 720S GT3 che ha conquistato importanti titoli nell'Asian Le Mans Series, nell'IMSA WeatherTech Sportscar Championship e nel GT World Challenge Europe lo scorso anno.

L'update 1.9 apporta, inoltre, varie migliorie e ulteriori contenuti come nuove livree ispirate alla stagione 2023 e un aggiornamento per la Mercedes AMG GT3 EVO, per riflettere i progressi recenti che questa vettura ha fatto nel corso dell'ultimo anno.

Finora disponibile solo su PC, il DLC GT World Challenge 2023 può ora essere acquistato anche dagli utenti su PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di €12.99. Questo DLC aggiunge tre nuovi bolidi alla già vasta collezione di auto reali presenti nel gioco, tra cui la Ferrari 296, la Porsche 911 GT3 R e la Lamborghini Huracan GT3 EVO.

Tra le altre novità, oltre alle suddette supercar viene inserita anche la nuova pista Circuit Ricardo Tormo a Valencia, in Spagna, location di numerose competizioni automobilistiche internazionali.