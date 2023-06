Five Nights at Freddy's il film, il nuovo trailer ufficiale mostra diverse cose inquietanti

Five Nights at Freddy's, il nuovo film basato sulla celebre serie di videogiochi horror, si mostra in un nuovo trailer ufficiale esteso, che mostra (forse anche troppo nel dettaglio) diverse cose inquietanti, facendo capire come lo spirito dei giochi sia stato ben trasposto.

Ne avevamo già visto il teaser trailer ufficiale il mese scorso, ma questo è sicuramente più ampio e approfondito e consente di vedere i numerosi riferimenti alla lore del gioco diventata ormai celebre.

Mentre la serie di videogiochi continua ad espandersi anche con il recentemente annunciato Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, il film sembra prepararsi ad affrontare la stagione di Halloween nel migliore dei modi.

La trasposizione del videogioco in film, in questo caso, non è semplicissima: buona parte del successo della serie deriva infatti dal culto che si è creato intorno ai videogiochi. I segreti più reconditi che causano l'orrore di Five Nights at Freddy's si scoprono in maniera progressiva, attraverso note e documenti da trovare nei giochi ma anche con testi paralleli e ricostruzioni varie.

Questo rimando ai creepypasta e a letture paratestuali non è facilmente riproducibile nel film, che infatti appare molto più chiaro nella sua rappresentazione, come risulta anche da questo trailer. In ogni caso, attendiamo di vedere la pellicola il 27 ottobre 2023.