Five Nights at Freddy's: vediamo il trailer ufficiale del film

Universal ha infine pubblicato il primo trailer ufficiale del film di Five Nights at Freddy's, il gioco horror Scott Cawthorn diventato un vero e proprio fenomeno di massa su internet, generando seguiti, storie aggiuntive e ora anche un film cinematografico.

Dopo essere trapelato online prima del tempo, c'è stato dunque il rilascio ufficiale del primo trailer esteso per il film di Five Nights at Freddy's, che in un montaggio di scene mostra qualcosa della storia e delle sue atmosfere alquanto inquietanti, riprendendo pienamente quelle del gioco originale.

Il film arriverà al cinema il 27 ottobre 2023, con un rilascio contemporaneo anche attraverso il servizio in streaming Peacock. Sembra essere decisamente fedele al materiale di partenza: la storia riprende quella classica della serie con protagonista Mike Schmidt, un addetto alla sicurezza con vari problemi personali che inizia un lavoro come custode notturno di Freddy Fazbear's Pizza, per scoprire così gli oscuri segreti che si celano nel luogo ed emergono di notte, quando gli affabili robot si animano in maniera indipendente.

Con Emma Tammi alla regia e sceneggiatura scritta in collaborazione dalla Tammi stessa con l'autore dei giochi Scott Cawthon e Seth Cuddeback, il cast del film comprende Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson, Piper Rubio, Kat Conner Sterling e Elizabeth Lail.

Dopo un primo progetto poi accantonato, Five Nights at Freddy's ha finalmente trovato la sua forma cinematografica con questa nuova pellicola, che dovrebbe rilanciare il mito di FNaF anche in versione film live action, in attesa di saperne qualcosa di più.