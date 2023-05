Pac-Man 99 verrà rimosso dal Nintendo eShop in ottobre, chiudendo il multiplayer online

Bandai Namco e Nintendo hanno riferito che Pac-Man 99 verrà rimosso dal Nintendo eShop l'8 ottobre 2023, data dalla quale il gioco per Nintendo Switch non sarà più scaricabile e non potrà più essere giocato online.

Chiunque l'abbia scaricato prima di tale data potrà continuare ad utilizzarlo nella modalità offline, così come potrà continuare ad utilizzare gli eventuali DLC acquistati, ma tutte le modalità online verranno invece disattivate e non potranno più essere fruite.

Trattandosi di un gioco che punta forte sul multiplayer online, essendo nato come una sorta di "battle royale" di Pac-Man, la chiusura di tale supporto rappresenta ovviamente un duro colpo all'utilizzo del gioco, che potrebbe perdere molto del suo senso a partire dal prossimo ottobre.

Bandai Namco ha comuni sto che la distribuzione di DLC e contenuti aggiuntivi verrà disattivata prima della chiusura completa del supporto online: l'8 agosto verranno eliminati i temi custom a pagamento, l'8 settembre verranno rimossi i Deluxe Pack e lo sblocco delle modalità Pac-Man 99 a pagamento, infine l'8 ottobre avverrà la disattivazione totale del servizio con la rimozione del gioco dallo store.

Uscito in esclusiva su Nintendo Switch come free-to-play nel 2021, Pac-Man 99 segue la particolare idea dell'ottimo Tetris 99, offrendo la possibilità di sfidare decine di altri giocatori in una sorta di corsa di resistenza attraverso la meccanica classica di Pac-Man. Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Pac-Man 99.