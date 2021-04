Pac-Man 99, la recensione

La cosa che stranisce di più, tuttavia, è che questi stravolgimenti stanno funzionando eccome. La recensione di Tetris 99 parla di un titolo che ha dato prova di come un gioco alla base evolutiva del gaming possa ancora avere tanto da dire anche in ambito moderno e Pac-Man non vuole certo essere da meno, cercando di bissare l'evento. Se con Tetris 99 poi, si poteva nutrire del sano scetticismo prima di metterci le mani sopra, con il titolo icona di Namco le cose viaggiano in maniera opposta, sapendo quanto la meccanica dell'uno contro tutti si sposi a meraviglia con i titoli arcade più puri. Ci siamo avvicinati dunque a questo nuovo esperimento carichi di aspettative, scontrandoci però con una realizzazione non propriamente perfetta.

Pac-Man proprio come lo conosciamo

Pac-Man 99 si spoglia di tutti i fronzoli appioppatigli da Namco negli ultimi anni. Via gli sfarzosi Neon di Pac-Man Championship, via le modalità alternative e più fantasiose e via persino quella visuale leggermente inclinata utilizzata per ammodernare il prodotto. Si torna dunque alle origini con un solo, classicissimo, livello simmetrico e la necessità di sopravvivere il più a lungo possibile senza farsi colpire da Inky, Blinky, Pinky e Clyde, i quattro acerrimi nemici fantasma.

Basterebbe questo per rendere omaggio ad un'icona immortale, mettendo in competizione 99 giocatori tra loro in una maratona sulla distanza, per avere un titolo capace di impegnarci per intere giornate. Arika, il team di sviluppo dietro al progetto, ha deciso tuttavia di movimentare le cose aggiungendo tutta una serie di malus in grado di porre fine prematuramente alla nostra partita. Così mentre mangiate le palline sul percorso e pensate a dove spostarvi al bivio successivo può capitare che i vostri avversari divorino qualche fantasma e mandino sul vostro campo di gioco dei Pac-Man completamente bianchi. Questi ostacoli inizieranno a darvi la caccia e, colpendovi, rallenteranno i vostri movimenti per qualche secondo, rendendovi così facile bersaglio dei fantasmi. Fortunatamente potrete anche cercare di assorbire i jammer bianchi stando per qualche istante lontano dai pericoli o addirittura distruggerli tutti contemporaneamente mangiando uno dei quattro power up nascosti tra gli angoli del labirinto.

Pac-Man 99: Dietro i DLC si celano skin nate per omaggiare i classici Namco

Il gioco si trasforma così in un continuo andirivieni di momenti di pace apparente in cui la vostra immortalità è attiva e attimi di panico e terrore quand'anche un solo colpo potrebbe sancire la vostra sconfitta. Fin qui le meccaniche base non sembrano nulla di difficile da assimilare se non fosse che ai lati dello schermo compaiono otto comandi differenti, pronti a stravolgere diversi aspetti del gioco, risultando inoltre determinanti a tal punto da poter influenzare facilmente il vostro piazzamento finale in classifica se utilizzati in maniera corretta. Peccato che in questo frangente, Arika si sia dimenticata totalmente di mettere un breve tutorial o anche una banale spiegazione dei comandi nei menu, lasciando così che il giocatore sperimenti e impari sulla propria pelle, arrivandoci sempre e comunque per deduzione, meccaniche essenziali per competere alla pari con gli altri giocatori. Una scelta francamente difficile da capire in termini di design e associabile più ad una reale mancanza che a una feature per rendere Pac-Man 99 più competitivo.