Nintendo e Xbox hanno un annuncio condiviso programmato per l'autunno, insider

Come vi abbiamo riportato, negli ultimi giorni si parla sempre di più della famigerata mensola di Phil Spencer, capo di Xbox, che da tempo ha preso l'abitudine di nascondere nello sfondo del proprio ufficio una serie di oggetti che suggeriscono l'arrivo di annunci. Ad esempio, Spencer aveva mostrato Xbox Series S prima ancora del reveal ufficiale e nessuno se ne era accorto. Ora, si parla invece di Nintendo Switch e di un annuncio condiviso con Xbox.

In una recente live, è stato possibile infatti vedere sullo sfondo un Nintendo Switch. Anche la console avrebbe un significato e, secondo il noto insider Xbox Shpeshal Ed, questa indica un annuncio condiviso tra le due società. L'annuncio dovrebbe avvenire il prossimo autunno, secondo quanto segnalato.

Di cosa si tratta? Per ora non lo sappiamo e crediamo che non verrà svelato tanto presto nemmeno tramite leak. Microsoft e Nintendo hanno un rapporto di fiducia e collaborazione da tempo. Infatti, Ori and the Blind Forest è stato pubblicato anche su Nintendo Switch, inoltre personaggi come Banjo-Kazooie e Steve (di Minecraft) sono arrivati in Super Smash Bros. Ultimate.

Da tempo si parla poi della possibilità dell'arrivo di Game Pass anche su Switch. Il vantaggio per Microsoft sarebbe chiaro, mentre è meno evidente il motivo per il quale Nintendo dovrebbe accettare l'accordo (a parte per il puro guadagno).

Come sempre, ricordiamo che parliamo solo di leak e rumor, non di informazioni ufficiali. Xbox e Nintendo non hanno annunciato nulla a riguardo, quindi per ora possiamo solo attendere. Sappiamo che, per quanto riguarda la compagnia giapponese, "nuovi giochi e nuove serie" sono in programma, non solo Mario e Zelda.