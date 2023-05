The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ottiene il perfect score anche nei voti di Famitsu

Arrivano i voti del nuovo numero di Famitsu uscito in queste ore in Giappone, e senza troppa sorpresa apprendiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ottenuto anche qui il perfect score, ovvero il massimo punteggio possibile.

Non stupisce molto guardando i voti superlativi che ha ottenuto il gioco nelle varie recensioni in tutto il mondo, compreso anche il 10 ricevuto anche nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, cosa praticamente unica.

Sulla celebre rivista nipponica, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ricevuto un sonante 40/40, proveniente da quattro singoli 10 in base al particolare sistema di valutazione adottato ormai da anni da Famitsu, che comprende i singoli voti di quattro diversi redattori.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è, peraltro, l'unico gioco recensito nel nuovo numero di Famitsu, cosa che fa risaltare ancora di più il risultato raggiunto dal nuovo gioco di Eiji Aonuma e compagni. D'altra parte, non è uno spettacolo raro vedere un 40/40 sulle pagine di Famitsu: di recente ci sono riusciti Ghost of Tsushima, Death Stranding e Dragon Quest XI, oltre anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.