Five Nights at Freddy's, il trailer del film è trapelato online prima del tempo

In queste ore è trapelato in rete il trailer del film di Five Nights at Freddy's, probabilmente anticipando i canali ufficiali di Scott Cawthon, l'autore dei videogiochi, e quelli di Peacock, la piattaforma di streaming dove verrà trasmessa la pellicola da partire dal 27 ottobre 2023.

Volendo potrete visualizzare il trailer nel tweet sottostante (finché siete in tempo, non sappiamo per quanto rimarrà online), ma vi avvisiamo che la qualità è davvero bassissima: il filmato è pieno di watermark ed è stato ripreso off-screen da uno smartphone, con tanto di riflessi sullo schermo e inquadratura tremolante.

Piuttosto vi suggeriamo di attendere direttamente quello ufficiale, che a questo punto possiamo supporre verrà pubblicato nell'arco di pochi giorni, si spera anche con nuovi dettagli su cast, regia e trama del film.

Per il momento infatti non ci sono molte informazioni sul film di Five Night's at Freddy, che come sappiamo ha avuto una gestazione turbolenta. I diritti per la pellicola sono stati infatti acquistati da Warner Bros nel 2015, quasi dieci anni fa, con Gil Kenan (Monster Hunter) alla regia del progetto.

Successivamente il film è passato allo studio horror Blumhouse Productions nel 2017, che ha praticamente ricominciato da zero la produzione. Da allora è scomparso dai radar, fino allo scorso ottobre, quando è arrivata la notizia che la pellicola sarebbe stata diretta da Emma Tammi (The Wind), mentre pochi giorni fa è stata annunciata la data di uscita ufficiale su Peacock, piattaforma che tra l'altro ospiterà anche la serie TV di Twisted Metal.