Hogwarts Legacy: come se la cavano le versioni old-gen?

In questo nostro speciale vi porteremo a scoprire come Hogwarts Legacy se la cava su console che hanno ormai 10 anni sulle spalle come Xbox One e Playstation 4, dispositivi che sono comunque riusciti a far girare titoli del calibro di Red Dead Redemption 2 e GTA V, solo per citarne un paio che hanno segnato quella generazione.

Di questi tempi, dopo aver assistito a versioni per le console più datate decisamente fuori forma, era più che lecito nutrire dei dubbi sul risultato finale ed essere timorosi sul lavoro di ottimizzazione compiuto dagli sviluppatori. Avalanche , però, ha raccolto con estremo ottimismo il guanto di sfida e si è presa il giusto tempo per far debuttare il gioco nella miglior condizione possibile, anche tardando di diversi mesi l'uscita nei negozi. Questo occhio di riguardo sarà servito?

Hogwarts Legacy continua a far parlare di sé e non solo per il grande successo riscontato sia in termini di vendite che di apprezzamento da parte della critica e dell'utenza. Seppur le versioni next-gen e PC siano uscite da un paio di mesi, il gioco dedicato all'universo dei maghi di Hogwarts ha ancora qualcosa da dire. Stiamo parlando delle versioni old-gen che finalmente hanno debuttato su Xbox One e ovviamente su Playstation 4 .

Ovviamente, se si è abituati alla versione Xbox Series X, o ancor meglio avete ancora impresso in mente come Hogwarts Legacy gira su PC con schede grafiche recenti, l'impatto iniziale potrebbe lasciarvi un po' interdetti, ma dopo questo shock iniziale la fluidità con cui è realizzato riesce a soppesare lo sbalzo grafico.

Hogwarts Legacy è probabilmente uno degli ultimi titoli che vedremo su un così ampio ventaglio di console, ma gli sviluppatori, consapevoli dell'importanza della propria creatura, hanno deciso di sfruttare questa opportunità consegnando una versione dedicata a tutti quei giocatori che hanno deciso di rimanere su questi dispositivi. Impiegare risorse e tempo extra per poter affinare una versione old-gen è senza dubbio lodevole ma è il risultato finale quello che conta e nonostante i timori iniziali, dopo aver avviato il titolo di Avalanche su Xbox One abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo.

Il tempo passa e le grandi produzioni sempre più raramente approdano anche su Xbox One e Playstation 4 e le loro versioni migliorate di metà generazione, nonostante la base installata. Ma dieci anni sono un lasso di tempo fin troppo ampio in campo hardware e tecnologico tanto che delle ammiraglie di Xbox e Playstation, arrivate da poco meno di 3 anni, si parla già delle nuove prossime versioni "migliorate".

Molto spesso si assiste ad un brutto svolazzare del nostro mantello o al non completo caricamento dei dettagli facciali dei passanti, tutte cose che ci si poteva aspettare e che possiamo considerare estremamente normali data la ricchezza di asset con cui questo gioco è costruito. Al di là di qualche sbavatura e caricamenti lenti degli oggetti sulla media e lunga distanza, non possiamo che apprezzare il gran lavoro compiuto dagli sviluppatori per rendere comunque piacevole giocare nei panni di mago, o strega, nella scuola di magia più famosa al mondo. Seppur i 900p siano uno standard più che superato, poter giocare Hogwarts Legacy su console come Xbox One è decisamente godibile , tanto da dimostrarsi una delle migliori ottimizzazioni per old-gen degli ultimi tempi.

Questa versione è senza dubbio alleggerita, contando poco meno di 30 GB di peso totale contro i più di 70 GB su Xbox Series X, ma rimane comunque evidente lo sforzo a cui è sottoposta Xbox One per riuscire a caricare gli alberi, le rocce e tutto ciò che riguarda gli abbondanti dettagli che ci hanno estasiato nel titolo di Avalance. La maggiore criticità si riscontra fuori Hogwarts , quando la vegetazione che costeggia le strade che ci portano alle varie cittadine si fa più fitta e gli elementi a schermo sono più numerosi.

La risoluzione che Hogwarts Legacy riesce a raggiungere su Xbox One, e allo stesso modo su Playstation 4, è di 900p, mentre si raggiunge i 1080p solo su Xbox One X e Playstation 4 Pro. Oltre ad una qualità generale dell'immagine ridotta, ciò che ne risente maggiormente è la qualità delle texture, sfocata in molti punti. Il colpo d'occhio maggiore si ha ovviamente sulle ambientazioni aperte, dove si nota come il lavoro che è chiamata a svolgere una console di quasi 10 anni è davvero pesante.

Hogwarts Legacy è infatti molto fluido e se non per rarissimi casi (che si contano sulle dita di una mano), il gioco scorre piacevolmente senza nessun intoppo di sorta, rendendo la stabilità del framerate il punto di forza di questa versione . Su Xbox One X e Playstation 4 invece ci si può affidare alle due impostazioni grafiche Qualità e Performance, che portano le prestazioni fino ai 60 fps. Nella versione da noi testata, per esattezza Xbox One, si raggiunge anche i 40/45 fps se si rimuove il blocco dalle impostazioni di gioco; il risultato è un po' altalenante e rispetto a questi piccoli cali per ottenere una manciata di frame in più vi consigliamo di tenere attivo il blocco a 30 fps.

Se ormai abbiamo perso l'abitudine a giocare a tali risoluzioni, godere di 30 fps granitici è diventato invece un imperativo. Su console la conta di 60 frame al secondo è ancora un obiettivo da raggiungere, tanto che anche produzione recenti hanno preferito investire sulla stabilità dei 30 piuttosto che osare e realizzare un'opera dalle prestazioni ballerine. Ovviamente, per le versioni next-gen non poter contare sui 60 fps denota dei problemi di sviluppo importanti date le tecnologie recenti ma se si pensa ai 900p di Xbox One, i 30 fps fissi sono un ottimo risultato .

Chi va piano...

Le schermate di caricamento di questa versione di Hogwarts Legacy possono protrarsi in alcuni casi oltre i due minuti

Su Xbox One, oltre ad una più che aspettata prestazione grafica contenuta, i tempi di caricamento risultano piuttosto importanti, quantificabili in quasi 8 volte superiori rispetto a Xbox Series X. Per quanto si possa lavorare sull'alleggerire il gioco anche da texture più complesse, il problema dei tempi di attesa che sfiorano, e a volte superano i due minuti, è ovviamente imputabile prevalentemente all'HDD interno. Dopo un paio di anni di utilizzo delle nuove console si fa ben presto l'abitudine alle eccellenti prestazioni degli SSD montati, dimenticandosi di quanto tempo si è passato, non più tardi di 5 anni fa, in schermate di caricamento in attesa di riprendere l'azione tra un viaggio rapido o una scena di intermezzo.

Al termine di quest'ultime, ad esempio, i tempi di attesa si possono protrarre anche fino a 120 secondi, con una media di 80/90 circa, a seconda dello scenario che la console sta caricando. Queste dilatate tempistiche si riscontrano anche quando si compie un viaggio rapido, facendoci desistere in alcune occasioni nell'utilizzarlo; compiere grandi tratte a piedi, oltre a offrire la possibilità di soffermarsi su attività secondarie che potrebbero sfuggire sfruttando il teletrasporto, ci fa notare quanto il gioco riesca a scorrere molto fluidamente tra un'ambientazione e l'altra.

Anche in questo caso qualche intoppo c'è e ci siamo ritrovati spesso ad attendere qualche secondo davanti ad una porta in attesa che la stanza successiva venisse caricata, con tanto di indicatore di caricamento visibile a schermo. Questa fermata obbligata dinnanzi ai portoni è comunque preferibile al viaggio rapido, e si rivela più veloce esplorare a piedi piuttosto che attendere in una schermata di caricamento per più di due minuti.