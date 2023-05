Darkest Dungeon 2: il trailer di lancio ci prepara a una nuova avventura nell'oscurità e la follia

In vista del debutto della versione 1.0 di Darkest Dungeon 2 su PC via Steam ed Epic Games Store, fissato per domani, lunedì 8 maggio, i ragazzi di Red Hook Studios ci preparano con il trailer di lancio del gioco, preparandoci all'oscurità, le mostruosità e la follia che ci attendono.

Il trailer, raccontato da una voce narrante come da tradizione, ci offre un'infarinata del setting e della trama di Darkest Dungeon 2, mentre a schermo è possibile vedere anche alcune sequenze di gameplay dei combattimenti e dell'esplorazione, che questa si svolgerà in scenari 3D a bordo di una carrozza piuttosto che i claustrofobici dungeon in 2D del predecessore.

Darkest Dungeon 2 è un gioco di ruolo con tratti da rogue-lite. i giocatori devono formare un party assoldando mercenari e guidandoli in spedizioni piene di pericoli, trappole mortali, abomini e, in generale, sorprese poco piacevoli. I combattimenti sono a turni, con gli eroi che hanno a disposizione abilità e statistiche differenti a seconda della classe.

Oltre alle classiche dinamiche dei GDR, il gioco di di Redhook Studios mette in campo meccaniche legate alla salute mentale e fisica dei personaggi. Un eroe, ad esempio, potrebbe perdere il senno per i terrori celati nei dungeon e di conseguenza potrebbe smettere di seguire i vostri comandi o peggio, attaccare i suoi alleati.

Come accennato in apertura, The Darkest Dungeon 2 uscirà dall'early access l'8 maggio 2023 su PC via Epic Games Store e Steam. Inoltre sulle pagine di Multiplayer.it potrete leggere il nostro provato. In precedenza sono state annunciate anche le versioni per console PlayStation e Xbox, ma al momento non hanno ancora una data di uscita, neppure indicativa.