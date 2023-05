Marvel's Midnight Suns: un video gameplay presenta le abilità di Tempesta

Mancano pochi giorni al lancio di Tempesta di Sangue, il quarto e ultimo DLC di Marvel's Midnight Suns e per allietare l'attesa, gli sviluppatori di Firaxis hanno pubblicato un nuovo video gameplay con protagonista Tempesta, che potrete visualizzare nel player sottostante.

La specialità di questa eroina è quella di stordire i nemici con i fulmini e inoltre il suo stile di gioco è influenzato da una meccanica unica, chiamata in inglese "Next Turn". Quando si pescano delle carte che riportano tale dicitura nella descrizione, queste diventano più forti e se vengono impiegate nel turno successivo.

Questa meccanica si sposa bene alle passive di questo personaggio. Rising Storm infatti aumenta la probabilità che Tempesta riesca a stordire un avversario in proporzione al numero delle carte in mano al giocatore, mentre Goddess Blessing permette di attivare gli effetti da "Next Turn" immediatamente, senza dover aspettare il turno successivo.

Il DLC Tempesta di Sangue sarà disponibile a partire dall'11 maggio. Lo stesso giorno saranno disponibili anche le versioni PS4 e Xbox One di Marvel's Midnight Suns, mentre quella Nintendo Switch purtroppo è stata cancellata definitivamente.