Marvel's Midnight Suns: data di uscita su PS4 e Xbox One, versione Nintendo Switch cancellata

2K e Marvel Entertainement oggi hanno annunciato che il lancio delle versioni PS4 e Xbox One di Marvel's Midnight Suns è fissato all'11 maggio 2023. Entrambe saranno solo in formato digitale con tutti e quattro i DLC già disponibili per l'acquisto. Invece la versione Nintendo Switch è stata cancellata definitivamente, senza offrire particolari chiarimenti in merito a questa decisione.

Sempre l'11 maggio è previsto anche il lancio di Tempesta di Sangue, la quarta e ultima espansione post-lancio del gioco, di cui potrete vedere il trailer di annuncio nel player sottostante.

Come nei precedenti DLC di Marvel's Midnight Suns, anche in Tempesta di Sangue i giocatori potranno affrontare tre nuove e missioni reclutare tre le proprie fila un personaggio. Si tratta ovviamente di Tempesta, che è pronta a scatenare la furia degli elementi sugli avversari. Leggiamo la sinossi di questo personaggio:

"Generalmente considerata una delle mutanti più potenti del pianeta, Tempesta, vero nome di Ororo Munroe, è rimasta orfana in giovane età ed è stata accolta da una sacerdotessa del villaggio, mentre era in viaggio verso la casa della madre in Kenya. Quando il loro villaggio soffriva per la siccità, Ororo usò i suoi poteri, appena risvegliati, per evocare la pioggia necessaria per salvare la sua famiglia."

"Anni dopo, quando si diffuse la notizia della sua capacità di controllare il tempo, Ororo fu reclutata negli XMen da Charles Xavier e prese il nome di Tempesta. In seguito, ha guidato gli X-Men, utilizzando le sue capacità mutanti per aiutare le persone in tutto il mondo. Mentre cerca un bambino mutante in pericolo a New York insieme a Wolverine, Tempesta incontra Magik, che la incoraggia a unirsi ai Midnight Suns in Tempesta di Sangue. "