Super Mario Bros. Il Film: numeri da record anche in Giappone nel weekend di debutto

Come previsto, Super Mario Bros. Il Film ha ottenuto un successo incredibile anche in Giappone, con incassi pari 1,84 miliardi di yen (circa 13,5 milioni di dollari) nel weekend di debutto, e si è classificato primo nella classifica delle pellicole con maggior incassi della settimana scorsa nel Sol Levante. Lunedì 1 maggio, ovvero ieri, il film ha incassato altri 339.586.180 yen in madrepatria, portando il totale a 2,18 miliardi di yen, circa 16 milioni di dollari.

Al momento Super Mario Bros. Il Film ha segnato la migliore apertura di sempre per un film di Illumination in Giappone, superando i debutti di Cattivissimo Me 3 (5,4 milioni di dollari) e Pets - Vita da animali (7,1 milioni di dollari).

Inoltre, Super Mario Bros. Il Film ha registrato in madrepatria il miglior debutto per una produzione Universal Pictures, battendo Jurassic World - Il Regno Distrutto ed è la pellicola ad aver raggiunto in minor tempo il traguardo dei 2 miliardi di yen di incassi.

Nel frattempo a livello mondiale, il film di Nintendo e Illumination ha superato il miliardo di dollari di incassi, un traguardo raggiunto da poche altre pellicole nell'epoca post Covid-19.