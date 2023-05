Star Wars Jedi: Survivor, il game director non ha voluto ulteriori rinvii

Star Wars Jedi: Survivor non è stato rinviato per scelta del team di sviluppo. Più precisamente per la decisione finale del game director Stig Asmussen, che pure aveva avuto da Electronic Arts la possibilità di chiedere più tempo per rifinirlo. Con il senno di poi, qualche settimana in più di lavorazione non gli avrebbe fatto male, soprattutto considerando lo stato di lancio della versione PC, ma il lancio è andato comunque bene a livello di vendite, o almeno così pare.

Intervistato da IGN.com a marzo 2023, Asmussen aveva spiegato com'era stata decisa la data di lancio del 28 aprile 2023, dopo i numerosi rinvii subiti dal gioco, incluso quello del 17 marzo 2023. Stando alle sue parole, a Respawn Entertainment fu chiesto di quanto tempo avesse ancora bisogno per chiudere il gioco. La risposta fu "sei settimane", che finivano esattamente il 28 aprile 2023.

Respawn valutò attentamente quella data, tenendo in considerazione anche i giochi che sarebbero stati lanciati nelle vicinanze, in particolare Redfall e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ne concluse che era un buon momento: "Ci fu la possibilità di avere un po' di tempo in più, ma rifiutammo perché pensavamo di potercela fare in sei settimane."

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor.