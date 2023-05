Dredge: svelata la roadmap con aggiornamenti gratuiti e DLC post-lancio

Team17 e gli sviluppatori di Black Salt Games hanno svelato i loro piani per il supporto post-lancio di Dredge, che includerà una serie di aggiornamenti gratuiti con nuove funzionalità e un DLC a pagamento, quest'ultimo in programma per il quarto trimestre del 2023.

Nello specifico, durante il secondo trimestre del 2023 arriverà il primo update che introdurrà i marcatori per la mappa, una funzionalità a quanto pare richiesta a gran voce della community.

Sempre nello stesso periodo arriverà il secondo aggiornamento gratuito, che aggiungerà altri due extra graditi. Il primo è modalità Passiva, in cui i mostri che solitamente attaccano le barche non saranno aggressivi, permettendo quindi al giocatore di concentrarsi sulla pesca senza pressioni.

L'altro è la modalità fotografica, che tuttavia non sarà un semplice orpello ma una vera e propria attività secondaria. Infatti verrà introdotta da un nuovo personaggio, che suggerirà al giocatore dove fotografare varie specie marine rare, alcune completamente nuove introdotte nello stesso update.

Il terzo aggiornamento gratis sarà disponibile nel terzo trimestre del 2023 e aggiungerà la personalizzazione della barca, che i giocatori potranno verniciare a piacere e decorare con varie bandiere, che potranno sbloccare esplorando il mondo di Dredge.

La roadmap di Dredge

Infine, come accennato in apertura, nel quarto trimestre arriverà un DLC a pagamento. Sarà legato alla Ironhaven Corporation, una sinistra multinazionale che ha intenzione di stabilire una piattaforma di scavo nell'area, ma il suo vero obiettivo è sconosciuto. I giocatori faranno la conoscenza di personaggi inediti, crafteranno equipaggiamento nuovo di zecca e pescheranno nuove specie di pesci e nel mentre scopriranno quali sono le reali intenzioni della Ironhaven Corporation.

Dredge è un'avventura che miscela simulazione di pesca e atmosfere horror lovecraftiane per dar vita a un'esperienza originale. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione di Dredge.