Age of Wonders 4 disponibile, ma la versione PC sembra avere dei problemi

Paradox Interactive ha annunciato la disponibilità per PC, Xbox Series X e PS5 dello strategico 4X mescolato a un gioco di ruolo Age of Wonders 4. Purtroppo vanno segnalati alcuni grossi problemi della versione PC, che pare avere delle difficoltà addirittura ad avviarsi, almeno stando alla maggior parte delle recensioni negative pubblicate su Steam (attualmente il 47% delle più di 110 ricevute), in cui gli utenti denunciano di non riuscire a superare il filmato introduttivo o di avere difficoltà a giocare.

Peccato, perché Age of Wonders 4 ha ricevuto degli ottimi giudizi da parte della critica, come testimonia anche il trailer con le citazioni della stampa che potete vedere qui di seguito.

Insomma, pare che il titolo di Triumph Studios sia solo l'ennesimo caso di lancio sotto gli standard su PC, come si può leggere in alcune recensioni come quella di Hisoka Juice (che prendiamo a modello): "Attualmente il gioco non è giocabile. Ho un PC davvero performante e non ottengo più di 2FPS. Riesco appena a entrare in una partita e quando ci riesco non posso giocare. NON ACQUISTATELO. Spero che i problemi siano risolti."

Lo speriamo anche noi, anche perché macchiare un gioco simile con dei problemi tecnici prolungati sarebbe davvero un delitto.