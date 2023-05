Redfall bombardato di recensioni negative su Steam

Pare che oltre alla critica, anche molti videogiocatori non stiano gradendo moltissimo Redfall, quantomeno stando alla mole di recensioni negative che il titolo di Arkane Studios sta ricevendo su Steam.

Attualmente il 70% delle 658 recensioni presenti è negativo, con solo il 30% positivo. Anche le vendite non sembrano proprio brillanti, visto l'esordio nella 28° posizione della classifica globale e considerato il picco di giocatori contemporanei massimo raggiunto finora, che si è fermato a 6.124, come attestato da SteamDB.

Da notare che le recensioni negative non sono polarizzate, come in altri casi, ma denunciano diversi problemi del gioco, da quelli di performance all'intelligenza artificiale deficitaria, fino alla vuotezza del mondo di gioco. Insomma, non siamo dalle parti di un Star Wars Jedi: Survivor che è stato criticato soprattutto per le performance e ha recuperato dopo la pubblicazione delle prime patch.

Qui i problemi sembrano più ampi e sfaccettati, anche se molti giocatori PC hanno sottolineato che si tratta soltanto dell'ennesimo lancio in condizioni non proprio ottimali avvenuto negli ultimi tempi per la piattaforma.

Per il resto, se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Redfall.