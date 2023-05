Atomic Heart: periodo di uscita e teaser trailer del primo DLC

Gli sviluppatori di Mundfish hanno pubblicato un teaser trailer del primo DLC in programma per il supporto post lancio di Atomic Heart, che sarà disponibile durante il corso dell'estate 2023. Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante.

Il filmato mostra una zona inedita della Facility 3826, la struttura dove si svolge la campagna del gioco base. Sembrerebbe trattarsi di una sorta di gigantesca serra a cupola, dove le piante vengono conservate in dei container sospesi a mezz'aria e collegati tra loro da un percorso serpentino che parte da terra fino ad arrivare al tetto. Di qualunque cosa si tratti è chiaramente legata alle nuove imprese che ci attendono nell'espansione di Atomic Heart e sicuramente ne sapremo di più nelle prossimi mesi.

Come sappiamo Atomic Heart riceverà un totale di quattro espansioni dopo il lancio, tutte incluse all'interno dell'Atomic Pass, venduto al prezzo di 39,99 euro. Al momento non sappiamo se i DLC potranno essere acquistati anche singolarmente.

Atomic Heart è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, ecco la nostra recensione. Inoltre il gioco è incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass, ma chiaramente lo stesso non vale per le espansioni in arrivo nei prossimi mesi, che vanno acquistate separatamente.