Street Fighter 6: un lungo video gameplay dedicato alla modalità World Tour

Manca esattamente un mese al lancio di Street Fighter 6 su PC e console e per ingannare l'attesa vi proponiamo il video gameplay lungo 23 minuti di approfondimento realizzato da Game Informer sulla modalità World Tour, la novità più importante della nuova iterazione della serie picchiaduro di Capcom.

In World Tour i giocatori devono creare un avatar virtuale usando un ricco editor per definirne i tratti del viso e del corpo, nonché lo stile di combattimento. Una volta fatto potranno esplorare varie location, sfidare altri lottatori guidati dalla CPU o creati da altri giocatori.

Non mancherà anche la possibilità di interagire con i personaggi storici di Street Fighter, come Ryu e Chun-Li, che faranno da maestri di arti marziali ai giocatori, con la possibilità di sbloccare le loro mosse iconiche per il nostro personaggio completando le sfide che ci proporranno.

Se ancora non lo avete fatto, potrete provare la modalità Word Tour di Street Fighter 6 prima del lancio grazie alla demo gratuita disponibile per tutte le piattaforme. Non sarà possibile trasferire i progressi fatti nella demo, ma in compenso potrete conservare l'avatar che avete creato.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno per PS5, Xbox Series X|S e PC. Giusto poche ore fa abbiamo pubblicato il nostro ultimo provato prima della recensione.