PlayStation: giochi live service al lancio anche su PC? Sony valuterà caso per caso

A quanto pare non necessariamente tutti i giochi live service in sviluppo presso i PlayStation Studios arriveranno anche su PC al lancio, piuttosto Sony valuterà caso per caso, stando alle recenti dichiarazioni fatte da Hermen Hulst, capo dei Sony Worldwide Studios in un'intervista con GamesIndustry.

Negli ultimi anni, l'interesse di Sony verso il mercato PC è aumentato notevolmente, tanto che alcune delle sue esclusive più blasonate sono arrivate anche su Steam ed Epic Games Store, come Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man e God of War (2018), giusto per citarne alcune. Questo mercato inoltre potrebbe rivelarsi fondamentale anche in ottica futura, dato che Sony vuole investire molto sui giochi live service (ce ne sono almeno 10 in sviluppo, di generi e con modelli di business differenti), che chiaramente hanno bisogno di una grandissimo quantitativo di giocatori per essere sostenibili nel lungo periodo, cosa che forse la sola base installata di PS5 non è in grado di offrire, per quanto molto ampia e in rapida crescita.

In tal senso Hermen Hulst in un'intervista pubblicata a ottobre dello scorso anno aveva confermato la volontà di Sony di pubblicare i giochi live service contemporaneamente sia su PlayStation che su PC. Ma a quanto pare non tutti, dato che lo stesso capo dei Worldwide Studios ora afferma che si deciderà caso per caso, in base al titolo e lo studio che lo realizza.

Alla domanda se Sony pubblicherà tutti i giochi live service su più piattaforme, Hulst ha risposto:

"Negli ultimi anni abbiamo fatto progressi significativi nel pubblicare giochi su PC, quindi nei casi in cui abbia senso (realizzare una versione PC) per il gioco e lo studio, è un'ottima opzione da avere. Ma è una decisione che prenderemo per ogni singolo gioco."

Per quanto possa sembrare un parziale dietrofront rispetto a quanto promesso in passato, c'è da dire che Hulst non aveva mai specificato detto che "tutti" i giochi live service di PlayStation arriveranno anche su PC.