Redfall, Microsoft non avrebbe mai creduto nel progetto, per una voce di corridoio

Stando a una voce di corridoio, Microsoft non avrebbe mai creduto davvero nel successo di Redfall. A riportarlo è stato l'utente @GyoJvfr, un negoziante di videogiochi di Lione che ha affermato di avere tra i suoi clienti molti membri di Arkane Lyon. Abbiamo effettivamente verificato le sue qualifiche, e anche la vicinanza relativa allo studio di sviluppo francese.

"Avendo la fortuna di avere tra i miei clienti molti sviluppatori di Arkane Lyon, ecco ciò che mi hanno detto. Inizialmente non credevano molto in Redfall e sembravano voler terminare lo sviluppo in fretta. Arkane Lyon sta lavorando su un gioco molto più ambizioso. Non so di più."

Naturalmente le sue parole vanno prese con le dovute cautele, perché non confermate ufficialmente, anche se vanno di fatto a supportare l'impressione avuta da molti, che Microsoft abbia accettato Redfall quando ha acquisito Bethesda perché in via di completamento.

Interessante anche l'accenno a un progetto più ambizioso in lavorazione presso Arkane Lyon, che per inciso non è lo stesso studio di Redfall, realizzato da Arkane Austin, lo studio di Prey. La speranza è che ora anche la divisione di Austin venga messa su di un titolo maggiormente nelle sue corde.

