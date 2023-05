GeForce Game Ready 531.79 disponibili, ottimizzano Redfall

Nvidia ha annunciato la disponibilità dei driver GeForce Game Ready 531.79, pensati principalmente per ottimizzare le prestazioni di Redfall, l'ultima fatica di Arkane Studios disponibile a partire da oggi per PC e Xbox, scaricabile anche dagli abbonati a Game Pass.

NVIDIA promette che le GPU desktop a partire dalla GeForce RTX 4070 possono arrivare a superare i 100 fps in Redfall usando DLSS 3.

"Oggi è un grande giorno per Redfall: il titolo è fuori ora con il prezioso supporto per il DLSS 3 di NVIDIA e NVIDIA Reflex! Inoltre, tutti i giocatori GeForce sono ora pronti a giocare grazie al nuovissimo driver Game Ready."

NVIDIA ha comunque voluto specificare che il driver non si limita soltanto a rendere più fluido Redfall, ma fa molto altro: "È lo stesso driver da scaricare utile per Diablo IV Server Slam e Showgunners, entrambi i titoli vengono lanciati oggi con il supporto per il DLSS 2. Il nuovo driver offre anche l'aggiunta delle impostazioni ottimali di GeForce Experience per 2 nuovi titoli."

Comunque sia il focus è proprio sul titolo di Arkane: "Attivando il DLSS 3 di NVIDIA, le prestazioni accelerano del 71% con la GeForce RTX 4090, consentendo agli utenti di giocare fino a 188 FPS a 4K, con tutte le impostazioni al massimo. Le altre GPU GeForce RTX Serie 40 hanno una scala simile, consentendo alle GPU desktop GeForce RTX 4070 e alle più potenti di giocare a oltre 100 FPS in risoluzione 4K, con picchi di frame rate di 148 FPS sulla RTX 4080.

Redfall è ricco di tecnologie NVIDIA, fra cui DLSS 3, DLSS 2 e Reflex, per cui i giocatori GeForce RTX potranno godere della migliore esperienza di gioco con Redfall."

Oltre a quelli indicati, ci sono altri giochi che con questi driver ottengono il supporto per DLSS 2: