Resident Evil: un video mostra Villa Spencer ricreata in Unreal Engine 5

Gli sviluppatori di Biohazard: RE1 Classic Edition, hanno pubblicato un nuovo trailer del loro ambizioso remake amatoriale del primo Resident Evil in Unreal Engine 5 con protagonista Villa Spencer, la location principale che fa dà sfondo alle vicende del gioco.

Questo tour panoramico dell'oscura magione dimostra le potenzialità dell'Unreal Engine 5 nonché la smodata passione messa dal team ARKLAY nel progetto, considerando la grande attenzione nei dettagli per ricreare fedelmente ogni stanza di Villa Spencer. Il filmato inoltre fa parte di una serie, con i prossimi che mostreranno il cortile, la guest house e il laboratorio sotterraneo.

Staremo a vedere quanto in là si spingeranno gli sviluppatori di ARKLAY con il loro progetto, considerando che solitamente remake amatoriali di questo tipo solitamente vengono interrotti sul nascere dai publisher o incontrano difficoltà tecniche enormi che fanno arenare i lavori. Speriamo non sia questo il caso, visti i risultati raggiunti.

Del resto non è l'unico lavoro amatoriale in cantiere che sfrutta i tool avanzati dell'Unreal Engine 5 per ricreare ambientazioni o interi giochi. Nei giorni scorsi abbiamo visto anche un remake della Whiterun di The Elder Scrolls V: Skyrim e un port non ufficiale del primo S.T.A.L.K.E.R.