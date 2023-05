Xbox Series X è di nuovo disponibile su Amazon Italia, a inizio maggio 2023

Tramite Amazon è di nuovo disponibile Xbox Series X. La console è in vendita al prezzo di 499.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è quello regolare per Xbox Series X. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Era da marzo che Xbox Series X non era più disponibile su Amazon, quindi se vi interessa e non volete attendere altri mesi prima di trovare la console, vi conviene acquistarla.

Xbox Series X è la console "maggiore" di casa Microsoft. Rispetto a Series S dispone di un lettore ottico, quindi potete utilizzare i dischi delle precedenti generazioni di Xbox (solo una parte dei dischi Xbox 360 e Xbox Original sono compatibili). Inoltre, Series X è più potente di Series S e garantisce prestazioni maggiori. La confezione include anche un controller Xbox e i cavi.