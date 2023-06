The Callisto Protocol: Final Transmission, trailer di lancio per il DLC finale

Final Transmission, il DLC finale di The Callisto Protocol, si mostra con un coinvolgente trailer di lancio a poche ore dall'uscita, fissata per domani, 28 giugno, su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

E così, dopo immagini e dettagli di Final Transmission, il video pubblicato da Striking Distance Studios riassume gli eventi della campagna e ci introduce ai nuovi nemici e alla nuova arma presenti nel contenuto scaricabile.

Oltre ai classici mutanti, nel DLC dovremo infatti vedercela con un robot biofago che sembra porsi come una delle insidie più letali della prigione di Black Iron, ma potremo contrastarne la potenza grazie al nuovo Kinetic Hammer, anch'esso nel trailer.

Si tratta per l'appunto di un martello a energia in grado di sferrare colpi assolutamente devastanti, ideale per concludere gli scontri molto rapidamente... a patto che i nostri attacchi vadano a segno.

Avete letto la recensione di The Callisto Protocol?