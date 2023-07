PS5: Sony presenterà vari indie in arrivo al BitSummit di Kyoto, questa settimana

Sony PlayStation sarà presente all'evento "BitSummit Let's Go!!" Di Kyoto, che si terrà questo fine settimana, per presentare diversi giochi indie in arrivo su PS5 e PS4, con il patrocinio di Shuhei Yoshida, che ora ricopre il ruolo di supervisore per gli accordi con gli indie su PlayStation.

Come riferito nel PlayStation blog giapponese, l'evento BitSummit Let's Go!! Avrà, tra le altre cose, uno stand PlayStation dove sarà possibile provare 12 giochi indie in arrivo sulle console Sony, studiato in maniera particolare per consentire anche foto e riprese da pubblicare sui social media, a quanto pare.

Si tratta insomma di un evento di dimensioni piuttosto piccole e locali, ma su cui Sony ha puntato per mostrare alcune interessanti novità in ambito indie, con la presenza dello stesso Shuhei Yoshida nella sua veste di responsabile della produzione indie.