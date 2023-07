Microsoft e Activision: l'FTC potrebbe appellarsi al verdetto del giudice, per Bloomberg

L'acquisizione di Activision Blizzard potrebbe concludersi nei prossimi giorni

Il motivo di questa tempestività è semplice: con la sua decisione il giudice ha anche modificato i termini dell'ordine restrittivo attualmente in vigore sull'acquisizione, che ora scadrà il 15 luglio 2023. In pratica da quella data in poi, Microsoft potrebbe decidere di convolare definitivamente a nozze con Activision Blizzard e in tal caso sarebbe praticamente impossibile per la Federal Trade Commission sciogliere la fusione.

C'è da dire che c'è anche da considerare il blocco in UK dell'acquisizione, ma proprio ieri il CMA ha annunciato che potrebbe rivalutare la sua decisione e che sta trattando Microsoft privatamente per trovare una possibile soluzione.