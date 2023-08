ChatGPT su Android, app disponibile su Google Play anche in Italia

Per accedere a ChatGPT basta avere un sistema operativo Google dalla versione 6.0 o successiva, nonché pochi MB di spazio libero. Lanciata l'applicazione si potranno fare domande e vedere l'intelligenza artificiale rispondere in maniera naturale e discorsiva, attingendo informazioni da un ampissimo database.

Superata la fase in cui ChatGPT risultava inaccessibile dall'Italia su richiesta del garante della privacy , lo strumento sviluppato da OpenAI può ora essere utilizzato da tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android.

ChatGPT per Android è disponibile su Google Play anche in Italia a partire da oggi, con l'app ufficiale che può essere scaricata gratuitamente e include tutte le funzionalità della celebre tecnologia basata sull'intelligenza artificiale.

Una moda o il futuro?

ChatGPT per Android

Che si tratti di reale utilità o di semplice curiosità, non c'è dubbio che ChatGPT verrà consultato da un gran numero di utenti Android anche in Italia. Parliamo del resto di quella che si pone come la tecnologia più interessante del momento, dotata di un potenziale enorme così come di implicazioni a tratti inquietanti.

La speranza è che quantomeno sul piano della privacy e del diritto d'autore il sistema venga rapidamente adeguato, e che si pongano magari dei limiti rispetto a determinate tipologie di produzione visiva, anch'esse legate alle intelligenze artificiali, che purtroppo ben si prestano alla creazione di convincenti fake news.