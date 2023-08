PS5, vendite aumentate del 75% nel Regno Unito grazie agli sconti proposti da Sony

Le vendite di PS5 sono aumentate del 75% nel Regno Unito grazie agli sconti proposti in questo periodo da Sony, che hanno tagliato in maniera importante il prezzo della console, convincendo tanti nuovi utenti ad acquistarne una approfittando dell'occasione.

In termini di ricavi legati a PlayStation 5, la strategia della casa giapponese ha fatto segnare un +63% su base settimanale. A trarre maggiore beneficio dalla promozione è stato il modello standard, con un +205% in unità e un +162% in incassi, nonché il 73% delle vendite totali.

Numeri che a livello internazionale andranno senz'altro a rimpinguare i già eloquenti 40 milioni di PS5 vendute finora, che hanno segnato un sostanziale pareggio con PS4 sul fronte della velocità nel raggiungere tale obiettivo.